Перспективы сирийского урегулирования после Астаны неплохие - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сдержанный оптимизм по поводу перспектив сирийского урегулирования после состоявшихся в Астане многосторонних переговоров по этому вопросу.

"Неплохие", - сказал С.Лавров, отвечая в четверг на вопрос журналистов о том, каковы перспективы урегулирования ситуации в Сирии после переговоров в Астане.

Говоря о дальнейших шагах по урегулированию в Сирии, министр отметил: "Работать и еще раз работать".