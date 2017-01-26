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Дальнее зарубежье 26.01.2017 14:46

Перспективы сирийского урегулирования после Астаны неплохие - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сдержанный оптимизм по поводу перспектив сирийского урегулирования после состоявшихся в Астане многосторонних переговоров по этому вопросу.

"Неплохие", - сказал С.Лавров, отвечая в четверг на вопрос журналистов о том, каковы перспективы урегулирования ситуации в Сирии после переговоров в Астане.

Говоря о дальнейших шагах по урегулированию в Сирии, министр отметил: "Работать и еще раз работать".

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]