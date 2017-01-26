Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0511 RUR   0.0321 GBR   2.4134 TRY   0.4977

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Янв 29 Янв -1°

Дальнее зарубежье 26.01.2017 15:07

Индия готова закупить 57 иностранных палубных истребителей - СМИ

В командовании Военно-морских сил (ВМС) Индии определили технические параметры 57 палубных истребителей, которые планирует закупить Дели, сообщает в четверг портал Indian Defence News.

В сообщении отмечается, что военные отказались от идеи закупки местных палубных легких боевых самолетов LCA и потому решили обратиться к альтернативным поставщикам.

В командовании ВМС Индии распространили запрос о предоставлении информации от возможных поставщиков. В нём поясняется, самолёты с какими характеристиками требуются индийским военным в данном случае.

Так, отмечается, что летательные аппараты должны быть способны выполнять задачи в любое время суток, при любой погоде. Палубную авиацию планируется использовать для обеспечения противовоздушной обороны, для ударов по наземным целям, разведки и ряда других операций.

Кроме того, в документе подчеркивается, что заказчик рассчитывает на передачу технологий, по которым был произведен самолёт, а также - на возможность его сборки по лицензии в Индии. В нём содержится просьба уточнить, сколько двигателей есть у того или иного самолёта. Также индийской стороне требуется информация о том, по какой системе самолеты способы совершать взлёт и посадку на авианосец.

Потенциальные поставщики должны передать ответ на запрос в течение четырех месяцев, после чего будет определен "шорт-лист" из наиболее предпочтительных предложений.

В ВМС Индии предупреждают: поставки самолетов должны начаться в течение трёх лет с момента заключения контракта. На завершение поставок будет отведен дополнительный период в три года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, САМОЛЁТЫ, ЗАКУПКИ, ТРЕБОВАНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]