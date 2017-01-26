Индия готова закупить 57 иностранных палубных истребителей - СМИ

В командовании Военно-морских сил (ВМС) Индии определили технические параметры 57 палубных истребителей, которые планирует закупить Дели, сообщает в четверг портал Indian Defence News.
В сообщении отмечается, что военные отказались от идеи закупки местных палубных легких боевых самолетов LCA и потому решили обратиться к альтернативным поставщикам.
В командовании ВМС Индии распространили запрос о предоставлении информации от возможных поставщиков. В нём поясняется, самолёты с какими характеристиками требуются индийским военным в данном случае.
Так, отмечается, что летательные аппараты должны быть способны выполнять задачи в любое время суток, при любой погоде. Палубную авиацию планируется использовать для обеспечения противовоздушной обороны, для ударов по наземным целям, разведки и ряда других операций.
Кроме того, в документе подчеркивается, что заказчик рассчитывает на передачу технологий, по которым был произведен самолёт, а также - на возможность его сборки по лицензии в Индии. В нём содержится просьба уточнить, сколько двигателей есть у того или иного самолёта. Также индийской стороне требуется информация о том, по какой системе самолеты способы совершать взлёт и посадку на авианосец.
Потенциальные поставщики должны передать ответ на запрос в течение четырех месяцев, после чего будет определен "шорт-лист" из наиболее предпочтительных предложений.
В ВМС Индии предупреждают: поставки самолетов должны начаться в течение трёх лет с момента заключения контракта. На завершение поставок будет отведен дополнительный период в три года.
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