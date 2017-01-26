Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0511 RUR   0.0321 GBR   2.4134 TRY   0.4977

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Янв 29 Янв -1°

ТЭК 26.01.2017 15:24

Ирак в 2016г увеличил объем экспорта нефти на 10% - до 3,3 млн б/с

Ирак в 2016 году увеличил прокачку нефти на экспорт на 10% - до 3,3 млн б/с, следует из сообщения иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Всего по итогам прошлого года страна экспортировала 1,208 млрд баррелей нефти по сравнению с 1,097 млрд баррелей в 2015 году.

В декабре минувшего года объем экспорта нефти в Ираке вырос на 9,4% - 109,1 млн баррелей (3,5 млн б/с). При этом нефть отгружалась как с месторождений, расположенных в районе Басры (107 млн барр.), так и с месторождений в провинции Киркук (2,1 млн барр.).

Отгрузка нефти на экспорт осуществлялась через терминалы в Басре и Хор Аламие в Персидском заливе и терминал Джейхан в Турции, далее по Средиземному морю.

В среднем в декабре 2016 года нефть продавалась по $46,37 за баррель. Всего в результате отгрузки нефти в декабре в бюджет страны поступило рекордных $5,059 млрд.

Всего по итогам года выручка от продаж нефти на экспорт Ирака составила $43,618 млрд, что на 11% ниже показателя 2015 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Срыв соглашения о заморозке добычи нефти из-за позиции Ирака маловероятен - Новак ИГИЛ зарабатывает $50 млн ежемесячно на продаже сирийской и иракской нефти - разведка Ирака Россия готовит заявление СБ ООН с призывом не покупать нефть с территорий Ирака, захваченных террористическими группировками - Лавров Багдад не против участия российских нефтяных компаний в конкурсах на разработку иракских месторождений Барзани отвергает претензии Багдада по поводу работы иностранных кампаний на нефтегазовых месторождениях в Иракском Курдистане Добыча нефти в Ираке может удвоиться к 2020 г., достичь 6,1 млн баррелей в сутки - МЭА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]