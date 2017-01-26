Ирак в 2016г увеличил объем экспорта нефти на 10% - до 3,3 млн б/с

Ирак в 2016 году увеличил прокачку нефти на экспорт на 10% - до 3,3 млн б/с, следует из сообщения иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Всего по итогам прошлого года страна экспортировала 1,208 млрд баррелей нефти по сравнению с 1,097 млрд баррелей в 2015 году.

В декабре минувшего года объем экспорта нефти в Ираке вырос на 9,4% - 109,1 млн баррелей (3,5 млн б/с). При этом нефть отгружалась как с месторождений, расположенных в районе Басры (107 млн барр.), так и с месторождений в провинции Киркук (2,1 млн барр.).

Отгрузка нефти на экспорт осуществлялась через терминалы в Басре и Хор Аламие в Персидском заливе и терминал Джейхан в Турции, далее по Средиземному морю.

В среднем в декабре 2016 года нефть продавалась по $46,37 за баррель. Всего в результате отгрузки нефти в декабре в бюджет страны поступило рекордных $5,059 млрд.

Всего по итогам года выручка от продаж нефти на экспорт Ирака составила $43,618 млрд, что на 11% ниже показателя 2015 года.