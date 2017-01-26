Крушение грузового "Боинга" турецкой авиакомпании ACT Airlines в районе аэропорта Манас под Бишкеком привело к гибели 43 человек, говорится на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как следует из материалов, размещенных на сайте, в настоящее время количество погибших составляет 43 человека, в то время как ранее сообщалось о 39 погибших.

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг - Бишкек - Стамбул 16 января при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дача СУ, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.