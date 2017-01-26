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СНГ 26.01.2017 14:27

Количество погибших в результате крушения грузового турецкого "Боинга" в Киргизии увеличилось до 43 человек - МАК

Крушение грузового "Боинга" турецкой авиакомпании ACT Airlines в районе аэропорта Манас под Бишкеком привело к гибели 43 человек, говорится на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как следует из материалов, размещенных на сайте, в настоящее время количество погибших составляет 43 человека, в то время как ранее сообщалось о 39 погибших.

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг - Бишкек - Стамбул 16 января при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дача СУ, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ, МАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]