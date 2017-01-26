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Анкару интересуют подробности инициативы Трампа создать в Сирии зоны безопасности

Анкара оценит конкретные действия Вашингтона по созданию "зон безопасности" в Сирии, заявил в четверг пресс-секретарь турецкого МИД Хюсейн Мюфтюоглу.

"Мы знаем об инициативе Д.Трампа, которая нацелена на изучение этого вопроса (о создании зон - ИФ). Нас интересуют результаты этого рассмотрения и характер рекомендаций, которые будут в итоге приняты", - сказал пресс-секретарь, выступая перед журналистами в Анкаре.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа".

Он высказал мнение, что "Европа совершила огромную ошибку", позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах континента.

Как сообщали СМИ, Д.Трамп планирует отдать команду госдепартаменту и Пентагону подготовить план создания таких зон безопасности для сирийцев.

Проект распоряжения еще не подписан, пока не ясно, какие формы должны принять эти зоны. В нем отмечается, что они должны обеспечить сирийцам, которые вынуждены были из-за боевых действий покинуть районы постоянного проживания, возможность в спокойной остановке дождаться урегулирования конфликта.

Вместе с тем, по мнению СМИ, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии, и, возможно, введения наземного воинского контингента, а это чревато разногласиями с Россией.

План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения, сообщают СМИ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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