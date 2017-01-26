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Происшествия 26.01.2017 14:51

В Баку у наркодилера судимого изъяли свыше 1,5 кг героина

Сотрудники Сабунчинского РУП изъяли свыше 1,5 кг героина у жителя Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в четверг в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

«В результате проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП оперативно-розыскных мероприятий с 1,017 гр. героина был задержан ранее судимый житель поселка Сабунчи Эльшан Масимов. Позднее при обыске в доме у продавшего ему наркотик ранее судимого Аслана Джафарова было обнаружено 1,515 кг героина», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, сотрудники Ясамальского РУП обнаружили 20 кг марихуаны у ранее судимого Маиса Джаббарова.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КРИМИНАЛ, НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]