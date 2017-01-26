В Баку у наркодилера судимого изъяли свыше 1,5 кг героина

Сотрудники Сабунчинского РУП изъяли свыше 1,5 кг героина у жителя Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в четверг в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

«В результате проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП оперативно-розыскных мероприятий с 1,017 гр. героина был задержан ранее судимый житель поселка Сабунчи Эльшан Масимов. Позднее при обыске в доме у продавшего ему наркотик ранее судимого Аслана Джафарова было обнаружено 1,515 кг героина», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, сотрудники Ясамальского РУП обнаружили 20 кг марихуаны у ранее судимого Маиса Джаббарова.

Р.Бабаев