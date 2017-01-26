В Баку у наркодилера судимого изъяли свыше 1,5 кг героина

Сотрудники Сабунчинского РУП изъяли свыше 1,5 кг героина у жителя Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в четверг в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
«В результате проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП оперативно-розыскных мероприятий с 1,017 гр. героина был задержан ранее судимый житель поселка Сабунчи Эльшан Масимов. Позднее при обыске в доме у продавшего ему наркотик ранее судимого Аслана Джафарова было обнаружено 1,515 кг героина», - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, сотрудники Ясамальского РУП обнаружили 20 кг марихуаны у ранее судимого Маиса Джаббарова.
Р.Бабаев
Формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция является гарантом региональной безопасности, считают в Баку и Тегеране
В Пакистане с нетерпением ждут визита президента Азербайджана
ВС Армении в январе потеряли более 10 военнослужащих, заявляют в Баку
Курс манат/доллар на 27 января - 1,9068 AZN/$1
Цены на нефть слабо растут в четверг, Brent подорожала до $55,4 за баррель
Производство электроэнергии в Азербайджане в 2016г увеличилось на 1%
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Безработица в Испании в IV квартале упала до минимума за 7 лет - 18,6%
Рост ВВП Великобритании в IV квартале остался на уровне 0,6%, подъем в 2016г - минимальный за 3 года
Кровля на ТЭЦ в Пензе обрушилась после разрыва парогенератора - прокуратура
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии