Каждый четвертый россиянин остался недоволен новогодними телепрограммами - опрос

Большинство граждан РФ смотрело в новогоднюю ночь развлекательные передачи по основным федеральным телеканалам: 56% они понравились, 25% - нет, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Не смотрели новогодние программы 16% респондентов. В основном это люди в возрасте 18-24 лет (23%) и 25-39 лет (19%), а также жители Москвы (18%) и городов с населением от 100 до 500 тыс. человек (21%).

Каждый четвертый (25%) из тех, кто видел новогодние передачи, считает, что в этот раз они были хуже, чем в предыдущие годы.

Противоположного мнения придерживаются 12% участников опроса, проведенного 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. Еще 54% полагают, что нынешние программы были ни лучше и ни хуже, чем в предыдущие годы.

В январе на сайте change.org появилась петиция с призывом провести опрос среди телезрителей о качестве новогодних ТВ-программ, под ней подписались более 170 тыс. человек.