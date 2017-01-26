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СНГ 26.01.2017 16:00

Каждый четвертый россиянин остался недоволен новогодними телепрограммами - опрос

Большинство граждан РФ смотрело в новогоднюю ночь развлекательные передачи по основным федеральным телеканалам: 56% они понравились, 25% - нет, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Не смотрели новогодние программы 16% респондентов. В основном это люди в возрасте 18-24 лет (23%) и 25-39 лет (19%), а также жители Москвы (18%) и городов с населением от 100 до 500 тыс. человек (21%).

Каждый четвертый (25%) из тех, кто видел новогодние передачи, считает, что в этот раз они были хуже, чем в предыдущие годы.

Противоположного мнения придерживаются 12% участников опроса, проведенного 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. Еще 54% полагают, что нынешние программы были ни лучше и ни хуже, чем в предыдущие годы.

В январе на сайте change.org появилась петиция с призывом провести опрос среди телезрителей о качестве новогодних ТВ-программ, под ней подписались более 170 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПЕРЕДАЧИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]