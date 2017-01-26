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Финансы 26.01.2017 15:05

Оборот по картам Azer-Turk Bank в 2016г превысил 120 млн манатов

Оборот по пластиковым картам азербайджано-турецкого "Azer-Turk Bank" в 2016 году превысил 120 млн манатов, что в 2,35 раза больше показателя 2015 года, отмечается в сообщении пресс-службы банка.

"В 2016 году посредством карт Azer-Turk Bank было совершено 599 тыс. операций, оборот по этим операциям превысил 120 млн манатов. По сравнению с 2015 годом рост составил соответственно 96% и 135%", - отмечается в сообщении.

На начало 2017 года в обращении находятся 27,96 тыс. карт, эмитированных банком, и за 2016 годом их число увеличилось на 54%.

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в десятку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

А.Азизов

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Тэги: БАНК, КАРТЫ, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]