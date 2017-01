Полиция Бразилии пытается арестовать бывшего миллиардера Батисту по обвинениям в коррупции

Федеральная полиция и прокуратура Бразилии рано утром в четверг провели обыск в поместье бизнесмена Эйке Батисты, когда-то бывшего миллиардером и самым богатым человеком страны, поскольку суд выдал ордер на его арест в связи с масштабным коррупционным скандалом, передает бразильский новостной канал GloboNews.

Однако Э.Батисты не было дома, а с его юристами не удалось связаться.

Бизнесмена подозревают в подкупе экс-губернатора Рио-де-Жанейро Серхио Кабрала, занимавшего этот пост с 2007 по 2014 год, с целью получения преимуществ по государственным заказам.

С.Кабрал был арестован в ноябре и находится под стражей.

Ранее на этой неделе суд на Каймановых островах заморозил активы Э.Батисты на $63 млн по требованью двух американских инвесторов его обанкротившейся нефтяной компании - Meridian Trust Co. и American Associated Group Ltd.

Э.Батиста с 2006 года по 2010 год создал шесть сырьевых компаний. Крупнейшая из них - OGX Petroleo e Gas Participacoes SA - разместила акции в 2008 году более чем на $4 млрд, заявив о наличии у нее лицензий на месторождения с запасами в 10,8 млрд баррелей нефти. Однако в итоге в этом году компания была вынуждена признать, что добыча нефти на большинстве этих месторождений невозможна. Кредиторы отказались предоставить ей дополнительные средства.

В 2011 году состояние 57-летнего Э.Батисты превышало $30 млрд, он был самым богатым человеком в Бразилии и занимал 8-е место в списке миллиардеров мира по версии журнала Forbes. Однако в 2013 году он был исключен из рейтинга миллиардеров Forbes.