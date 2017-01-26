Госдолг Бразилии в 2016г вырос на 11% и достиг максимума с 2004г

Государственный долг Бразилии в прошлом году вырос на 11,4% и составил 3,113 трлн реалов ($980,5 млрд), сообщило Национальное казначейство страны.

Это максимальный объем с 2004 года.

Тем не менее, темпы повышения госдолга Бразилии несколько замедлились. В 2015 году он увеличился на 21,7%, отмечает агентство "Синьхуа".

За последнее десятилетие объем задолженности страны подскочил в 2,5 раза. В 2006 году его объем составлял всего 1,23 трлн реалов.