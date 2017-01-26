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Рост ВВП Великобритании в IV квартале остался на уровне 0,6%, подъем в 2016г - минимальный за 3 года

ВВП Великобритании в четвертом квартале 2016 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Таким образом, темпы экономического подъема остались на уровне третьего, а также второго кварталов прошлого года.

Рост ВВП Великобритании относительно октября-декабря 2015 года составил 2,2% - также на уровне предыдущего квартала.

Подъем экономики был в значительной мере обусловлен улучшением ситуации в сфере услуг, на долю которого приходится 80% ВВП, отмечают в ONS.

По итогам всего 2016 года экономика Великобритании выросла на 2% - это самый низкий подъем с 2013 года. Темпы роста замедлились по сравнению с 2,2% в 2015 году и совпали с прогнозом Международного валютного фонда (МВФ).

Эксперты с осторожностью оценивают перспективы британской экономики в 2017 году, отмечая, что ослабление фунта стерлингов в результате Brexit будет способствовать ускорению инфляции, что, в свою очередь, негативно скажется на уровне потребительских расходов, пишет газета The Wall Street Journal.

В декабре потребительские цены в Великобритании выросли на 1,6% - максимальными темпами более чем за два года, и, согласно прогнозу Банка Англии, инфляция превысит целевой показатель (2%) в 2017 году.

При этом розничные продажи в стране в прошлом месяце резко упали - самыми высокими темпами почти за пять лет, указав на то, что британцы начинают экономить.

Опубликованные в четверг данные являются лишь первой из трех оценок динамики ВВП Великобритании и могут быть пересмотрены.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВВП, КВАРТАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]