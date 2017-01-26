SOCAR пробурит 10 дополнительных скважин с платформы №2585 на Нефтяных Камнях

Производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует пробурить дополнительно 10 скважин на месторождении Нефтяные Камни с платформы №2585, сообщается в информации компании.

«В настоящее время на платформе №2585 добыча осуществляется с 16 скважин. Для бурения еще 10 скважин здесь будут проведены работы по реконструкции. Соответствующий проект подготовил институт Neftqazelmitadqiqatlayiha, генеральным подрядчиком работ выступает строительный трест Neftqaztinitni», - отмечается в информации.

Согласно проекту, на платформе, установленной глубине моря 44 метра, будут собраны новые манифольдные блоки, транспортные линии будут присоединения к технологической схеме. Также будет установлены соответствующие конструкции для размещения бурового оборудования.

«Ввод платформы в эксплуатацию после реконструкции запланирован до конца 2017 года. Суточный дебит каждой из новых скважин прогнозируется в 20 тонн нефти и 4,5 тыс. кубометров газа», - отмечается в сообщении.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова