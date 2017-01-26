В руководстве МВД считают невозможными беспорядки в Москве во время Кубка Конфедераций

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой пообещал не допустить во время проведения Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году в Москве повторения беспорядков с участием футбольных болельщиков, которые имели место летом во Франции во время Чемпионата Европы.
"Движения пьяных толп по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны на опережение здесь соблюдать все подготовительные мероприятия, конечно, проявляя при этом гостеприимство",- сказал А.Горовой в четверг, выступая на расширенной коллегии столичного главка полиции.
Он также обратился к столичным полицейским с просьбой вовремя провести все необходимые мероприятия, касающиеся инфраструктуры безопасности во время проведения кубка.
"Пожалуйста, доработайте все, что необходимо с оргкомитетами, с собственниками стадионов, в том числе, и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, используемого для охраны общественного порядка", - сказал заместитель министра.
Матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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