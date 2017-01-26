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Спорт 26.01.2017 18:30

В руководстве МВД считают невозможными беспорядки в Москве во время Кубка Конфедераций

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой пообещал не допустить во время проведения Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году в Москве повторения беспорядков с участием футбольных болельщиков, которые имели место летом во Франции во время Чемпионата Европы.

"Движения пьяных толп по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны на опережение здесь соблюдать все подготовительные мероприятия, конечно, проявляя при этом гостеприимство",- сказал А.Горовой в четверг, выступая на расширенной коллегии столичного главка полиции.

Он также обратился к столичным полицейским с просьбой вовремя провести все необходимые мероприятия, касающиеся инфраструктуры безопасности во время проведения кубка.

"Пожалуйста, доработайте все, что необходимо с оргкомитетами, с собственниками стадионов, в том числе, и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, используемого для охраны общественного порядка", - сказал заместитель министра.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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Тэги: ФУТБОЛ, КУБОК, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]