В руководстве МВД считают невозможными беспорядки в Москве во время Кубка Конфедераций

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой пообещал не допустить во время проведения Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году в Москве повторения беспорядков с участием футбольных болельщиков, которые имели место летом во Франции во время Чемпионата Европы.

"Движения пьяных толп по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны на опережение здесь соблюдать все подготовительные мероприятия, конечно, проявляя при этом гостеприимство",- сказал А.Горовой в четверг, выступая на расширенной коллегии столичного главка полиции.

Он также обратился к столичным полицейским с просьбой вовремя провести все необходимые мероприятия, касающиеся инфраструктуры безопасности во время проведения кубка.

"Пожалуйста, доработайте все, что необходимо с оргкомитетами, с собственниками стадионов, в том числе, и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, используемого для охраны общественного порядка", - сказал заместитель министра.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.