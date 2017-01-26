Безработица в Испании в IV квартале упала до минимума за 7 лет - 18,6%

Безработица в Испании в четвертом квартале 2016 года упала до минимальной отметки с конца 2009 года - 18,63% против 18,91% кварталом ранее, объявило в четверг испанское статистическое ведомство INE.

Эксперты ожидали менее существенного снижения показателя - до 18,7%.

Таким образом, уровень безработицы в Испании намного ниже исторического максимума, достигнутого в первом квартале 2013 года на отметке 26,94%, однако он остается одним из худших в ЕС. Самая высокая безработица в рамках ЕС по-прежнему фиксируется в Греции.

Вместе с тем аналитики обеспокоены тем, что рост занятости в Испании начал замедляться.

Число безработных в Испании снизилось в октябре-декабре на 1,9% - до 4,24 млн человек, тогда как на пике в 2013 году работу не могли найти 6 млн испанцев.

Больше всего рабочих мест в прошлом квартале было создано в сельском хозяйстве и промышленности, тогда как в сфере услуг и строительстве показатели снизились.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой прокомментировал данные о безработице, отметив, что они соответствуют его предвыборным обещаниям - обеспечить 20 млн испанцев работой к концу 2020 года, тогда как сейчас в стране трудоустроены 18,5 млн человек.

За последний год в стране было создано почти 500 тыс. рабочих мест.

По оценкам Банка Испании и правительства страны, ВВП в 2018 году вырастет на 2,5%.