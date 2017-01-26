Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о необходимости добиться справедливой международной компенсации пострадавшим в результате авиакатастрофы, произошедшей 16 января в окрестностях Бишкека, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе главы государства.

А.Атамбаев встретился с родственниками погибших в результате крушения "Боинга 747-400" в поселке Дачи СУ. Встреча началась с минуты молчания в память о погибших.

"Мы должны добиться справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике", - сказал президент.

Он сообщил, что "государство находит и будет находить бюджетные и внебюджетные средства для оказания помощи пострадавшим". "Также необходимо, чтобы правительство обеспечило строго целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет от граждан и юридических лиц. Именно обеспечение жильем является главнейшей задачей, куда должны быть направлены эти средства. Данный вопрос у меня на контроле с первых минут трагедии", - отметил глава государства.

На встрече был обсуждены принимаемые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. В разговоре с главой государства был поднят ряд вопросов, касающихся выплат компенсаций, обеспечения лекарствами и медицинской помощью, оказания социальной поддержки детям, организации их учебы, правовой помощи, восстановления документов.

"Это невосполнимая утрата для всех граждан Кыргызстана - погибли целые семьи, маленькие дети. Гибель людей - это большое горе. Оно ранило наши сердца. Я еще раз выражаю соболезнования. Крепитесь. Вы не одни. С вами весь народ Кыргызстана. Каждый отнесся к случившемуся как к личной трагедии, как к своей потере", - отметил киргизский президент.

Выслушав родственников погибших, президент Киргизии дал ряд конкретных поручений руководителям государственных органов. Глава государства особо подчеркнул необходимость тщательной проработки мер оказания юридической поддержки в решении вопросов выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим, обеспечить эффективную защиту их интересов.

"Министерству здравоохранения необходимо взять на особый контроль вопросы оказания помощи в лечении и восстановлении здоровья семьям погибших и пострадавшим. Особое внимание необходимо обратить детям, потерявшим родителей. Ни один ребенок не должен остаться без внимания и должной заботы", - подчеркнул А.Атамбаев.

Президент поручил оперативно решать вопросы, связанные с оказанием всей необходимой поддержки родственникам погибших, а также на постоянной основе информировать их о принимаемых мерах.

Во встрече также приняли участие первый вице-премьер, председатель комиссии по изучению причин авиационной катастрофы Мухамметкалый Абулгазиев, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов и директор Центра судебного представительства Тимур Шамбетов.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок Дачи СУ. По последним данным, погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.