Китай снизил цены на бензин и дизтопливо впервые в этом году

Китай впервые в этом году снизил розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с падением мировых цен на нефть, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.
Стоимость тонны бензина и дизельного топлива с четверга уменьшилась на 70 юаней ($10,2).
Аналитики связывают снижение мировых цен на нефть с восстановлением объема буровой активности в США и укреплением курса американского доллара, отмечает агентство "Синьхуа".
В 2016 году года Китай пять раз снижал и девять раз увеличивал цены на автомобильное топливо. В результате в общей сложности за минувший год тонна бензина подорожала на 915 юаней и дизтоплива - на 880 юаней.
Китай пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.
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