Формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция является гарантом региональной безопасности, считают в Баку и Тегеране

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и замминистра иностранных дел Ирана Ибрагим Рахимпур считают трехсторонний формат сотрудничества Анкара-Баку-Тегеран гарантом региональной безопасности.

Э.Мамедъяров принял И.Рахимпура в четверг в Баку.

«На встрече было подчеркнуто, что сотрудничество в трехстороннем формате Азербайджан-Иран-Турция служит установлению мира, стабильности и процветания в регионе»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Дипломаты обсудили реализацию транспортных коридоров, объединяющих Азербайджан и Иран, в том числе, вопросы развития железной дороги Север-Юг.

Также, был проведен обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Собеседники подчеркнули важность проведенных в Баку обсуждений по подготовке проекта Конвенции о правовом статусе Каспия в ходе 48-заседания специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел.

«Проведенные обсуждения внесли существенный вклад в работу по подготовке Конвенции», - отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров отметил высокий уровень взаимоотношений между Баку и Тегераном.

Ф.Исазаде