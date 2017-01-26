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Внешняя политика 26.01.2017 16:24

Формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция является гарантом региональной безопасности, считают в Баку и Тегеране

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и замминистра иностранных дел Ирана Ибрагим Рахимпур считают трехсторонний формат сотрудничества Анкара-Баку-Тегеран гарантом региональной безопасности.

Э.Мамедъяров принял И.Рахимпура в четверг в Баку.

«На встрече было подчеркнуто, что сотрудничество в трехстороннем формате Азербайджан-Иран-Турция служит установлению мира, стабильности и процветания в регионе»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Дипломаты обсудили реализацию транспортных коридоров, объединяющих Азербайджан и Иран, в том числе, вопросы развития железной дороги Север-Юг.

Также, был проведен обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Собеседники подчеркнули важность проведенных в Баку обсуждений по подготовке проекта Конвенции о правовом статусе Каспия в ходе 48-заседания специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел.

«Проведенные обсуждения внесли существенный вклад в работу по подготовке Конвенции», - отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров отметил высокий уровень взаимоотношений между Баку и Тегераном.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]