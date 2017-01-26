Формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция является гарантом региональной безопасности, считают в Баку и Тегеране

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и замминистра иностранных дел Ирана Ибрагим Рахимпур считают трехсторонний формат сотрудничества Анкара-Баку-Тегеран гарантом региональной безопасности.
Э.Мамедъяров принял И.Рахимпура в четверг в Баку.
«На встрече было подчеркнуто, что сотрудничество в трехстороннем формате Азербайджан-Иран-Турция служит установлению мира, стабильности и процветания в регионе»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Дипломаты обсудили реализацию транспортных коридоров, объединяющих Азербайджан и Иран, в том числе, вопросы развития железной дороги Север-Юг.
Также, был проведен обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Собеседники подчеркнули важность проведенных в Баку обсуждений по подготовке проекта Конвенции о правовом статусе Каспия в ходе 48-заседания специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел.
«Проведенные обсуждения внесли существенный вклад в работу по подготовке Конвенции», - отмечается в сообщении.
Э.Мамедъяров отметил высокий уровень взаимоотношений между Баку и Тегераном.
Ф.Исазаде
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