Производство вина в Азербайджане в 2016г увеличилось на 20%, пива – сократилось на 20%

Производство напитков в Азербайджане в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года сократилось на 10%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, производство пива в республике в 2016 году сократилось на 19,7% - до 3,367 млн декалитров.
За отчетный год также произведено 574,7 тыс. декалитров водки (спад на 15,1%), вина – 981,8 тыс. декалитров (рост на 20%), бренди – 12,1 тыс. декалитров (рост в 3,2 раза), шампанских вин – 3 тыс. декалитров (спад на 33,3%).
Производство безалкогольных напитков в Азербайджане в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 25,6% - до 18 млн 374,9 тыс. декалитров, минеральной воды – увеличилось в 2,3 раза - до 14 млн 479,5 тыс. декалитров.
В 2016 году в республике также произведено 1 тыс. 946,9 тонн ферментированного табака (рост на 15,1%) и 1 млрд 652,4 млн папирос и сигарет (спад на 16,5%).
А.Ахундов
Формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция является гарантом региональной безопасности, считают в Баку и Тегеране
В Пакистане с нетерпением ждут визита президента Азербайджана
ВС Армении в январе потеряли более 10 военнослужащих, заявляют в Баку
Парламент Азербайджана 14 февраля рассмотрит поправки в закон «О трудовых пенсиях»
В Баку у наркодилера судимого изъяли свыше 1,5 кг героина
Полиция задержала на юге Азербайджана подозреваемых в краже крупной суммы сейфа
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Безработица в Испании в IV квартале упала до минимума за 7 лет - 18,6%
Рост ВВП Великобритании в IV квартале остался на уровне 0,6%, подъем в 2016г - минимальный за 3 года
Кровля на ТЭЦ в Пензе обрушилась после разрыва парогенератора - прокуратура
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии