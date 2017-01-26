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АПК 26.01.2017 16:32

Производство вина в Азербайджане в 2016г увеличилось на 20%, пива – сократилось на 20%

Производство напитков в Азербайджане в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года сократилось на 10%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, производство пива в республике в 2016 году сократилось на 19,7% - до 3,367 млн декалитров.

За отчетный год также произведено 574,7 тыс. декалитров водки (спад на 15,1%), вина – 981,8 тыс. декалитров (рост на 20%), бренди – 12,1 тыс. декалитров (рост в 3,2 раза), шампанских вин – 3 тыс. декалитров (спад на 33,3%).

Производство безалкогольных напитков в Азербайджане в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 25,6% - до 18 млн 374,9 тыс. декалитров, минеральной воды – увеличилось в 2,3 раза - до 14 млн 479,5 тыс. декалитров.

В 2016 году в республике также произведено 1 тыс. 946,9 тонн ферментированного табака (рост на 15,1%) и 1 млрд 652,4 млн папирос и сигарет (спад на 16,5%).

А.Ахундов

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Тэги: НАПИТКИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]