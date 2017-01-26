Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о запуске Brexit - ТВ

Британское правительство в четверг внесло в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit, передает телеканал "Скай-ньюс".

"Сегодня мы внесли в парламент документ, позволяющий официально инициировать ст.50 к концу марта", - приводит телеканал слова министра Великобритании по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

"Британский народ сделал выбор в пользу того, чтобы покинуть ЕС и это правительство намерено взяться за работу для претворения этого в жизнь", - добавил он.

Ранее стало известно, что члены палаты общин британского парламента 31 января приступят к дебатам по вопросу о выводе страны из Евросоюза. Весь процесс рассмотрения и финального голосования по данному вопросу, как планируется, должен завершиться 8 февраля.

По завершении этого процесса в палате общин рассмотрение планов по Brexit начнут в палате лордов.

В минувшую среду Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.

В суде пояснили, что по закону обычно правительству страны не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения. Однако в данном случае одобрение депутатов все же требуется, так как Brexit, по мнению судей, повлияет на права британцев. В частности, страна и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза. Но власти оспорили это решение в Верховном суде.