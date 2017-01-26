Австрийская полиция задержала не менее восьми человек в ходе антитеррористических рейдов

Минимум восемь человек были задержаны сотрудниками австрийской полиции в ходе серии антитеррористических рейдов, сообщают в четверг европейские СМИ.

Операции проводились в столице Австрии Вене и в городе Грац на юго-востоке страны.

В них приняли участие около 800 сотрудников полиции, которые провели обыски десятков квартир и домов.

По информации местных СМИ, операции были направлены, прежде всего, против выходцев из бывшей Югославии, которых подозревают в организации террористической ячейки на территории Австрии.