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Дальнее зарубежье 26.01.2017 16:46

Австрийская полиция задержала не менее восьми человек в ходе антитеррористических рейдов

Минимум восемь человек были задержаны сотрудниками австрийской полиции в ходе серии антитеррористических рейдов, сообщают в четверг европейские СМИ.

Операции проводились в столице Австрии Вене и в городе Грац на юго-востоке страны.

В них приняли участие около 800 сотрудников полиции, которые провели обыски десятков квартир и домов.

По информации местных СМИ, операции были направлены, прежде всего, против выходцев из бывшей Югославии, которых подозревают в организации террористической ячейки на территории Австрии.

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Тэги: АВСТРИЯ, АНТИТЕРРОР, РЕЙД, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]