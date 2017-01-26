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ТЭК 26.01.2017 16:50

Цены на нефть слабо растут в четверг, Brent подорожала до $55,4 за баррель

Нефтяной рынок умеренно поднимается в четверг на оптимизме по поводу сокращения добычи странами ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44поднялась на $0,31 (0,56%) - до $55,39 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,34%) - до $52,93 за баррель.
Накануне министр нефти Кувейта Эссам аль Марзук заявил о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи. По его мнению, усилия стран приведут к установлению баланса спроса и предложения на рынке уже в начале 2017 года.
С другой стороны, министерство энергетики США накануне отчиталось о повышении запасов нефти в стране на 2,84 млн баррелей за прошлую неделю и о росте добычи на 17 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,96 млн б/с.
Ранее Baker Hughes сообщила о росте числа буровых установок в США на прошлой неделе на 29, рекордными темпами за 4 года.
"В краткосрочной перспективе сокращение добычи ОПЕК для рынка важнее, чем восстановление числа буровых в США, поскольку эффект от последнего фактора проявится позднее, - говорит аналитик Danske Bank Йенс Педерсен. - И все же инвесторы приходят к мнению, что предложение на рынке не сокращается, несмотря на меры ОПЕК".
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Тэги: НЕФТЬ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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