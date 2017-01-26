Цены на нефть слабо растут в четверг, Brent подорожала до $55,4 за баррель

Нефтяной рынок умеренно поднимается в четверг на оптимизме по поводу сокращения добычи странами ОПЕК.
Формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция является гарантом региональной безопасности, считают в Баку и Тегеране
В Пакистане с нетерпением ждут визита президента Азербайджана
ВС Армении в январе потеряли более 10 военнослужащих, заявляют в Баку
Парламент Азербайджана 14 февраля рассмотрит поправки в закон «О трудовых пенсиях»
В Баку у наркодилера судимого изъяли свыше 1,5 кг героина
Полиция задержала на юге Азербайджана подозреваемых в краже крупной суммы сейфа
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Безработица в Испании в IV квартале упала до минимума за 7 лет - 18,6%
Рост ВВП Великобритании в IV квартале остался на уровне 0,6%, подъем в 2016г - минимальный за 3 года
Кровля на ТЭЦ в Пензе обрушилась после разрыва парогенератора - прокуратура
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии