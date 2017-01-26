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СНГ 26.01.2017 17:53

Молдавский премьер говорит, что отказывается участвовать в "политических играх" президента

Премьер-министр Молдавии Павел Филипп продолжает публично демонстрировать разное с президентом видение внешнеполитического курса страны, прежде всего отношений с Евросоюзом.

"Правительство не собирается участвовать в политических играх президента Игоря Додона", - сказал П.Филип в четверг на заседании правительственной комиссии по европейской интеграции, отметив, что считает нужным реагировать на действия или декларации главы государства, "только если они противоречат плану действий правительства в области евроинтеграции и вводят в заблуждение партнеров по развитию Молдавии".

Ранее он напомнил, что Конституционный суд обязал президента Молдавии назначать на посты министров кандидатов, предложенных премьер-министром страны.

"Это разъясняет многие вещи и помогает нам двигаться дальше. Теперь мы будем следовать нашей программе, не опасаясь вмешательства со стороны президента", - сказал П.Филип.

Он отметил, что в 2017 году правительство Молдавии уделит особое внимание социальной сфере - реформе медучреждений, общественного здоровья, первичной медпомощи, образования.

"У нас большие планы. Граждане слишком долго ждали перемен в социальной жизни. Раньше наблюдался популистский подход к проблемам страны, шли разговоры о реформах, но конкретных действий не было", - сказал премьер.

На прошлой неделе П.Филип заявил, что "правительство и парламент вынуждены нейтрализовать заявления президента от отказе от европейской интеграции". Эти заявления последовали после того, как президент И.Додон заявил в Москве, что Соглашение об ассоциации РМ-ЕС может быть расторгнуто после парламентских выборов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]