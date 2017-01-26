Кровля на ТЭЦ в Пензе обрушилась после разрыва парогенератора - прокуратура

Авария на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Пензе произошла из-за разрыва парогенератора, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в прокуратуре Пензенской области.

"По предварительной информации, поступившей в прокуратуру из МЧС, имело место нарушение технологического процесса. Произошел разрыв парогенератора, за которым последовало обрушение кровли", - сказал представитель надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что по факту инцидента на ТЭЦ организована прокурорская проверка.

На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района и первый заместитель прокурора области.

Ранее сообщалось, что в Пензе около 14:00 произошел взрыв в одном из цехов ТЭЦ-1 (производственное подразделение филиала "Пензенский" ПАО "Т ПЛЮС"). В результате чего в цеху обрушилась кровля. Погиб рабочий. В связи с обрушением отключен турбогенератор на 64 МВТ.

Источник в экстренных службах рассказал "Интерфаксу", что по предварительным данным, произошел взрыв с последующим обрушением конструкций здания над паровой турбиной. Он сообщил, что площадь обрушения составила 600 кв. метров.

Причиной взрыва могло послужить нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. "На объекте проводилась сварка, предварительно, с нарушениями техники безопасности и соответствующей технологии, что могло спровоцировать детонацию", - сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.