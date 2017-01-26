Парламент Азербайджана 14 февраля рассмотрит поправки в закон «О трудовых пенсиях»

Милли Меджлис на пленарном заседании 14 февраля рассмотрит проект поправок в законе «О трудовых пенсиях», заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

«Предварительно, 31 января с участием министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова состоится заседание рабочей группы, а 3 февраля мы обсудим связанный с пенсионными реформами вопрос на заседании нашего комитета», - сказал Х.Раджабли в четверг.

По его словам, пенсионная реформа являются важным элементом проводимой руководством Азербайджана социальной политики.

Как сообщалось со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения С.Муслимова, в закон «О трудовых пенсиях» планируется внести изменения, предусматривающие ликвидацию понятия «базовая часть трудовой пенсии» и упразднение минимального 12-летнего страхового стажа, необходимого для получения пенсии.

Р.Бабаев