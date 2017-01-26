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Социум 26.01.2017 16:59

Парламент Азербайджана 14 февраля рассмотрит поправки в закон «О трудовых пенсиях»

Милли Меджлис на пленарном заседании 14 февраля рассмотрит проект поправок в законе «О трудовых пенсиях», заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

«Предварительно, 31 января с участием министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова состоится заседание рабочей группы, а 3 февраля мы обсудим связанный с пенсионными реформами вопрос на заседании нашего комитета», - сказал Х.Раджабли в четверг.

По его словам, пенсионная реформа являются важным элементом проводимой руководством Азербайджана социальной политики.

Как сообщалось со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения С.Муслимова, в закон «О трудовых пенсиях» планируется внести изменения, предусматривающие ликвидацию понятия «базовая часть трудовой пенсии» и упразднение минимального 12-летнего страхового стажа, необходимого для получения пенсии.

Р.Бабаев

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Тэги: ПЕНСИИ, РЕФОРМЫ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]