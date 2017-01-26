Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0511 RUR   0.0321 GBR   2.4134 TRY   0.4977

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Янв 29 Янв -1°

Дальнее зарубежье 26.01.2017 18:44

Приход к власти ультраправых во Франции и ФРГ стало бы катастрофой для Европы - премьер Испании

Победа лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах президента Франции и правой партии "Альтернатива для Германии" в ФРГ привели бы к катастрофическим последствиям для Европы, считает премьер-министр Испании Мариано Рахой.

"Я даже не хочу думать об этом (о победе М.Ле Пен и "Альтернативы для Германии" - ИФ), это было бы катастрофой и означало бы уничтожение Европы", - сказал М.Рахой в интервью радиостанции Onda Cero.

"Госпожа Ле Пен объявила о планах провести референдум, она хочет, чтобы Франция покинула Европу, как будто Европа является источником всех несчастий", - добавил он.

Он отметил, что надеется на победу на президентских выборах во Франции кандидата от партии "Республиканцы" - Франсуа Фийона.

По его словам, "особенно важно для будущего Европы, чтобы выборы в Германии и Франции прошли хорошо".

В ходе своей предвыборной кампании М.Ле Пен заявляла о готовности восстановить пограничные проверки и провести референдум о выходе Франции из состава ЕС.

Выборы президента Франции состоятся весной 2017 года. Согласно опросам, у лидера ультраправой партии хорошие шансы пройти во второй тур, однако победить на выборах ей вряд ли удастся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕВРОПА, ОПАСЕНИЯ


Похожие новости


Грузинский премьер встретился с испанским королем и получил от "Реала" футболку с номером "1" Испанский премьер приветствует решение об отмене референдума в Каталонии Референдум об отделении Шотландии противоречит принципам формирования единой Европы, считает испанский премьер Испанский премьер выступил в парламенте с опровержением обвинений в коррупции Премьер Испании не чувствует давления в плане обращения за помощью Рахой пока не готов сказать, обратится ли Испания за помощью к ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]