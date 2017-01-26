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Социум 26.01.2017 17:26

В Азербайджане планируют ограничить курение в общественных местах

Парламентский комитет по труду и социальной политике в феврале планирует обсудить поправки в законодательство, предусматривающие ограничение на курение в общественных местах.

«В феврале на обсуждение нашего комитета будет вынесен вопрос, связанный с внесением ограничений на курение табачных изделий в общественных местах. Это очень важный вопрос, направленный на обеспечение здоровья граждан», - сказал председатель комитета Хады Раджабли в четверг.

При этом глава комитета не стал уточнять детали поправок.

Кроме этого, на весенней сессии комитет планирует рассмотреть новую редакцию закона «О туризме». «Данный документ будет вынесен на пленарное заседание Милли Меджлиса в марте», - сказал Х.Раджабли.

По его словам, комитет может вернуться к вопросу подготовки законопроекта «О репатриации».

«Возвращение в свои дома беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных со своих территорий в результате армянской оккупации, является важным приоритетом для государства. Распоряжение президента Ильхама Алиева о выделении финансовых средств на восстановление освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района является первым мессаджем в этом направлении, и поэтому законопроект «О репатриации» вновь приобретает особую значимость», - подчеркнул глава комитета.

Р.Бабаев

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Тэги: КУРЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]