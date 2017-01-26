Мингорсуд отклонил жалобу блогера Лапшина о его выдаче Азербайджану

Минский городской суд в четверг отклонил жалобу Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Белоруссии о его экстрадиции по запросу Азербайджана, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
"Постановление об удовлетворении просьбы Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче А.Лапшина для привлечения его к уголовной ответственности законно. Жалобу А.Лапшина оставить без удовлетворения", - сказано в постановлении суда.
Таким образом, решение Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче А.Лапшина Баку оставлено в силе.
Рассмотрение жалобы проходило в закрытом для прессы и присутствовавших в суде российских и израильских дипломатов режиме.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
По версии Баку, А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года А.Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона.
16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции А.Лапшина.
На прошлой неделе генпрокуратура Белоруссии сообщила, что приняла решение об экстрадиции А.Лапшина в Азербайджан.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи А.Лапшина властям Азербайджана. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - сказал С.Лавров.
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