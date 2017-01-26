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СНГ 26.01.2017 17:36

Путину продемонстрировали летные испытания МиГ-35

Президент РФ Владимир Путин по видеоконференции наблюдал за летными испытаниями авиационного комплекса МиГ-35.

Испытания проходят на территории производственного комплекса российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах, с которым из Кремля была установлена видеосвязь.

Изначально планировалось, что В.Путин лично будет присутствовать на презентации МиГ-35 в Луховицах, где также планировалось проведение заседания Военно-промышленной комиссии, однако изменения погодных условий внесли коррективы в планы главы государства.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в четверг, что погодные условия второй половины дня не позволяют президенту РФ посетить Луховицы, в связи с чем будет установлен телемост с комплексом корпорации "МиГ".

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Тэги: ПУТИН, САМОЛЕТ, ИСПЫТАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]