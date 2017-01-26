Путину продемонстрировали летные испытания МиГ-35

Президент РФ Владимир Путин по видеоконференции наблюдал за летными испытаниями авиационного комплекса МиГ-35.

Испытания проходят на территории производственного комплекса российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах, с которым из Кремля была установлена видеосвязь.

Изначально планировалось, что В.Путин лично будет присутствовать на презентации МиГ-35 в Луховицах, где также планировалось проведение заседания Военно-промышленной комиссии, однако изменения погодных условий внесли коррективы в планы главы государства.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в четверг, что погодные условия второй половины дня не позволяют президенту РФ посетить Луховицы, в связи с чем будет установлен телемост с комплексом корпорации "МиГ".