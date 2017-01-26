НАТО организовала плотное слежение за российской авианосной группой в Северном море

Корабли и авиация стран-членов НАТО в четверг провели в Северном море масштабную операцию по слежению за передвижением авианосной ударной группой ВМФ России, свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы и западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

По их информации, авианосную группу, в которую входит авианосец "Адмирал Кузнецов", идущую курсом на север, плотно "вели" четыре военных корабля стран-членов НАТО, в том числе фрегаты Великобритании ("Сент-Олбанс"), Германии ("Любек") и Норвегии ("Руаль Амундсен"), а также немецкий вспомогательный корабль.

Над районом нахождения российских кораблей постоянно кружили натовские патрульные и разведывательные самолеты. В операции, в частности, были задействованы патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168761, который вылетел с авиабазы Лоссимут в Шотландии, патрульный противолодочный самолет P-3C Orion ВМС Германии и натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации AWACS. Для обеспечения длительности полетов авиации был также использован самолет-заправщик ВВС США KC-135R.

По данным авиационных сайтов, при подлете к району предположительного нахождения российского авианосца американский патрульный самолет P-8A Poseidon осуществил резкое снижение высоты с 7,5 до 5 и менее тыс. метров. Накануне в Ла-Манше американский самолет пролетел вблизи российских кораблей, снизившись до высоты 150 метров над уровнем моря.

В операции принимал участие и разведывательный самолет ВВС Швеции, который также длительное время кружил над районом нахождения российских кораблей.

Как сообщалось, накануне корабли авианосной ударной группы ВМС России, которые возвращаются на базу в Североморск, пройдя под наблюдением авиации и кораблей НАТО Ла-Манш, вошли в акваторию Северного моря.

Российская корабельная авианосная группа, как ожидается, придёт на базу примерно через две недели. "Корабли вернутся в Североморск в районе 9 февраля", - сообщил "Интерфаксу" во вторник источник во властных структурах Североморска.

Корабельная авианосная ударная группа покинула Североморск, главную базу Северного флота РФ, 15 октября 2016 года.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.