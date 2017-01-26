19 сотрудников СБУ погибли за время войны в Донбассе, свыше ста ранены, сообщил глава спецслужбы

За время проведения боевых действий на востоке Украины потери были в том числе и среди сотрудников Службы безопасности Украины, сообщил глава СБУ Василий Грицак.
"К сожалению, война забрала много жизней из числа сотрудников СБУ. В целом 19 сотрудников погибли за время войны на востоке нашей страны при исполнении боевых задач. Более сотни получили ранения", - сказал В.Грицак в четверг в ходе торжественных мероприятий в Киеве, посвящённых 25-летию создания Академии СБ Украины.
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