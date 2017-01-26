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СНГ 26.01.2017 19:30

19 сотрудников СБУ погибли за время войны в Донбассе, свыше ста ранены, сообщил глава спецслужбы

За время проведения боевых действий на востоке Украины потери были в том числе и среди сотрудников Службы безопасности Украины, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"К сожалению, война забрала много жизней из числа сотрудников СБУ. В целом 19 сотрудников погибли за время войны на востоке нашей страны при исполнении боевых задач. Более сотни получили ранения", - сказал В.Грицак в четверг в ходе торжественных мероприятий в Киеве, посвящённых 25-летию создания Академии СБ Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, СБУ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]