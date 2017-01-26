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Трамп предлагает отменить визит в США президента Мексики, если соседняя страна откажется оплачивать строительство стены

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Мексика не собирается платить за строительство стены на границе, то лучше будет отменить предстоящий визит в Штаты президента этой страны Пеньи Энрике Ньето.

"Если Мексика не хочет платить за стену, которая крайне необходима, тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере в четверг.

Визит в США президента Мексики намечен на 31 января.

Накануне сообщалось, что президент США подписал указ о строительстве стены на общей границе с Мексикой. Президент Мексики вслед за этим выразил сожаление таким решением Д.Трампа и заявил, что его страна не будет платить ни за какую стену.

"Мексика не верит в стены. Я неоднократно повторял, что Мексика не будет платить ни за какую стену", - сказал П.Э.Ньето в телеобращении к нации, отметив, что Белый дом принял такое решение в момент, когда между странами начались переговоры о новых правилах сотрудничества, безопасности, иммиграции, в том числе переговоры об изменении условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

"У США имеется с Мексикой 60-миллиардный торговый дефицит. Это была односторонняя договоренность с самого начала существования NAFTA с огромным количеством потерянных рабочих мест и компаний", - написал в Твиттере Д.Трамп.

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Тэги: США, МЕКСИКА, ВИЗИТ, ОТМЕНА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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