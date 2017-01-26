Следующее заседание рабгруппы по Конвенции о правовом статусе Каспия пройдет в Туркменистане

Очередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоится в Туркменистане, сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

"Очередное заседание специальной рабочей группы состоится в Туркменистане. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что 25-26 января 2017 года в Баку состоялось 48-е заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

"В ходе заседания были обсуждены и согласованы положения проекта Конвенции, относящиеся к суверенитету, юрисдикции, безопасности, установлению территориальных вод и рыболовной зоны, методологии определения исходных линий, разграничению дна и недр, проходу военных кораблей через территориальные воды, а также прокладке кабелей и трубопроводов", - отмечается в коммюнике по итогам бакинского заседания.

МИД Азербайджана подчеркивает, что делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров.

А.Азизов