Следующее заседание рабгруппы по Конвенции о правовом статусе Каспия пройдет в Туркменистане

Очередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоится в Туркменистане, сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
"Очередное заседание специальной рабочей группы состоится в Туркменистане. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивается, что 25-26 января 2017 года в Баку состоялось 48-е заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.
"В ходе заседания были обсуждены и согласованы положения проекта Конвенции, относящиеся к суверенитету, юрисдикции, безопасности, установлению территориальных вод и рыболовной зоны, методологии определения исходных линий, разграничению дна и недр, проходу военных кораблей через территориальные воды, а также прокладке кабелей и трубопроводов", - отмечается в коммюнике по итогам бакинского заседания.
МИД Азербайджана подчеркивает, что делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров.
А.Азизов
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