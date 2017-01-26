Министр экономики будет назначать торгпредов Азербайджана в дипмиссиях за рубежом – указ

Президент Ильхам Алиев подписал указ, регулирующий порядок назначения торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджана за рубежом.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, торговых представителей будет назначать министр экономики Азербайджана по согласованию с президентом страны.

В функции торгпредаов будет входить проведение мероприятий, направленных на информирование о бизнес и инвестиционной среде в Азербайджане, увеличения экспорта азербайджанской продукции.

В соответствии с указом, торгпреды будут наделены званием "Чрезвычайный и уполномоченный дипломатический представитель второго уровня". Кабинету министров в связи с этим поручено в течение месяца подготовить пакет предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

Кабмин также должен выделить министерству экономики из госбюджета средства, необходимые для обеспечения деятельности торгпредов.

А.Азизов