Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0511 RUR   0.0321 GBR   2.4134 TRY   0.4977

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Янв 29 Янв -1°

Бизнес и законодательство 26.01.2017 18:21

Министр экономики будет назначать торгпредов Азербайджана в дипмиссиях за рубежом – указ

Президент Ильхам Алиев подписал указ, регулирующий порядок назначения торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджана за рубежом.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, торговых представителей будет назначать министр экономики Азербайджана по согласованию с президентом страны.

В функции торгпредаов будет входить проведение мероприятий, направленных на информирование о бизнес и инвестиционной среде в Азербайджане, увеличения экспорта азербайджанской продукции.

В соответствии с указом, торгпреды будут наделены званием "Чрезвычайный и уполномоченный дипломатический представитель второго уровня". Кабинету министров в связи с этим поручено в течение месяца подготовить пакет предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

Кабмин также должен выделить министерству экономики из госбюджета средства, необходимые для обеспечения деятельности торгпредов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДИПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ТОРГПРЕДЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]