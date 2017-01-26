Греция отказалась выдавать Турции военных, покинувших страну после попытки переворота

Верховный суд Греции отклонил запрос Турции об экстрадиции восьми турецких военнослужащих, которые подозреваются на родине в причастности к неудавшейся попытке военного переворота в июле прошлого года, сообщают в четверг европейские СМИ.

Решение суда принято на основании заявления защиты о том, что военные не получат в Турции возможности справедливого судебного разбирательства.

Турецкие военнослужащие отрицают свою причастность к путчу. Они также заявили, что в случае экстрадиции на родину их жизни будет угрожать опасность.

В СМИ отмечают, что решение суда окончательно и не может быть обжаловано.

Как сообщалось, турецкие военнослужащие после неудачной попытки переворота на вертолете пересекли границу с Грецией и приземлились в районе приграничного греческого города Александруполиса, они были задержаны за незаконное пересечение границы.