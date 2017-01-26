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Дальнее зарубежье 26.01.2017 20:06

В Чили шесть человек стали жертвами лесных пожаров

Не менее шести человек - четверо пожарных и двое полицейских - погибли при выполнении операций по тушению крупномасштабных лесных пожаров в центральной части Чили, сообщает в четверг чилийская радиостанция "Радио Кооператива".

Согласно данным Национальной корпорации лесного хозяйства Чили, пожары уже охватили территорию в 238 тыс. гектаров и продолжают захватывать новые территории. В настоящий момент в стране отмечено 99 очагов возгорания, на 64 из которых идет борьба с огнем, 30 находятся под контролем, и пять ликвидированы.

"Мы никогда не видели ничего настолько масштабного в истории Чили. (Спасательные - ИФ) силы предпринимают все возможное и продолжат работу, пока не удастся взять огонь под контроль", - прокомментировала ситуацию президент Чили Мишель Бачелет.

К настоящему моменту в связи с лесными пожарами эвакуировано 4 тыс. человек.

Сообщается также, что власти США предоставили Чили $100 тыс. для помощи в тушении пожаров, а Франция, Мексика и Перу направили в страну отряды спасателей.

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Тэги: ЧИЛИ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]