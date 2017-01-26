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Регион 26.01.2017 18:30

Прикаспийские государства согласовали ряд принципиальных вопросов по статусу Каспия, заявляют в Баку

Прикаспийская пятерка согласовала ряд открытых и принципиальных вопросов на 48-заседании специальной рабочей группы по статусу Каспия в Баку, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

«Итоги 48-заседания специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел по подготовке и разработке проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, считаем удовлетворительными. На заседании были согласованы ряд открытых вопросов и положения и пункты по принципиальным вопросам»,- заявил Х.Халафов государственному информагентству Азертадж.

В Баку 25-26 января 2017 года состоялось 48-е заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАСПИЙ, СТАТУС, СОГЛАСОВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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