Прикаспийские государства согласовали ряд принципиальных вопросов по статусу Каспия, заявляют в Баку

Прикаспийская пятерка согласовала ряд открытых и принципиальных вопросов на 48-заседании специальной рабочей группы по статусу Каспия в Баку, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

«Итоги 48-заседания специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел по подготовке и разработке проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, считаем удовлетворительными. На заседании были согласованы ряд открытых вопросов и положения и пункты по принципиальным вопросам»,- заявил Х.Халафов государственному информагентству Азертадж.

В Баку 25-26 января 2017 года состоялось 48-е заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Ф.Исазаде