Президенты прикаспийских стран соберутся в Астане, главы МИД – в Ашхабаде

Встреча глав МИД прикаспийских государств состоится в Ашхабаде, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Встреча состоится в Ашхабаде. Идут консультации по определению даты встречи», - заявил Х.Халафов государственному информагентству Азертадж.

По его словам, данное решение было принято на 48-заседании специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел по подготовке и разработке проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в Баку.

«Надеюсь, что итоги встречи глав МИД будет удовлетворительной. После этой встречи планируется проведение саммита глав прикаспийских государств в Астане»,- отметил он.

Ф.Исазаде