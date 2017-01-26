Плохих активов в белорусских банках много, но капитала достаточно - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стремится помочь в вопросе реструктуризации проблемных активов белорусских банков, заявил главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев на пресс-конференции в четверг в Минске.

"Действительно, мы работаем с госбанками, где пытаемся помочь в их приватизации. Мы внимательно следим за состоянием с плохими активами и достаточностью капитала в банковском секторе. Мы приветствуем усилия по повышению прозрачности ситуации с балансами банковской системы. В настоящее время мы согласны с Национальным банком и МВФ в их оценках, которые говорят, что плохих активов в банках много, но капиталов достаточно", - сказал С.Гуриев.

По его словам, уровень плохих активов начинает снижаться. Но в целом проблема в том, что плохие активы - это долги, в том числе и государственных предприятий, которые необходимо реструктурировать, возможно, приватизировать.

"Конечное решение этой проблемы состоит в том, чтобы создать конкурентный, хорошо управляемый, прозрачный банковский сектор. Для этого необходимо именно то, что мы сейчас и делаем, а именно - готовить банки к приватизации, повышать качество их управления и продавать", - отметил эксперт.

"Безусловно, ключевое направление реформ - это макроэкономическая стабилизация, которая пока не закончена. Хотя движение есть. И мы поддерживаем усилия Национального банка по переходу к инфляционному таргетированию, гибкому обменному курсу и т.д. В области структурных реформ ключевым является создание конкуренции, что означает коммерциализацию госпредприятий, повышение качества управления и приватизацию", - добавил он.

В Белоруссии большинство проектов ЕБРР находятся в области частного сектора, отметил С.Гуриев, но банк начинает работать и в секторе муниципальной инфраструктуры, и в области государственно-частного партнерства, например в дорожном строительстве (речь идет о дороге М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин - ИФ).

"Это очень интересный проект. Наш концептуальный подход заключается в том, что мы постараемся помочь белорусскому государству коммерциализировать объекты инфраструктуры с тем, чтобы снизить бремя на бюджет Белоруссии. Хотя в целом ситуация с госдолгом и бюджетом не является катастрофической, риски в бюджетной сфере сохраняются. Мы стараемся помочь белорусскому бюджету избежать излишней нагрузки", - отметил С.Гуриев.

С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР инвестировал приблизительно 1,8 млрд евро - это около 70 проектов в разных секторах экономики.