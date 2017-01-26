MBNP Азербайджана аннулировала лицензию на деятельность у 42 страховых агентов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) аннулировала лицензии на посредническую страховую деятельность у 42 физических лиц, отмечается в сообщении палаты.
"Решением Совета директоров палаты за не предоставление регулятору отчетности в надлежащей форме у 42 физических лиц, занимающихся посреднической деятельностью на страховом рынке, лицензии аннулированы. Им ранее был предоставлен трехмесячный срок на устранение имеющихся недостатков, но страховые агенты не выполнили данное предписание. Поэтому их лицензии теперь аннулированы", - отмечается в сообщении.
А.Азизов
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