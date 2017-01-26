Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0511 RUR   0.0321 GBR   2.4134 TRY   0.4977

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Янв 29 Янв -1°

Финансы 26.01.2017 19:17

MBNP Азербайджана аннулировала лицензию на деятельность у 42 страховых агентов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) аннулировала лицензии на посредническую страховую деятельность у 42 физических лиц, отмечается в сообщении палаты.

"Решением Совета директоров палаты за не предоставление регулятору отчетности в надлежащей форме у 42 физических лиц, занимающихся посреднической деятельностью на страховом рынке, лицензии аннулированы. Им ранее был предоставлен трехмесячный срок на устранение имеющихся недостатков, но страховые агенты не выполнили данное предписание. Поэтому их лицензии теперь аннулированы", - отмечается в сообщении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, АГЕНТЫ, ЛИЦЕНЗИЯ


Похожие новости


Минфин Азербайджана приостановил лицензии свыше 60 физлиц, действующих в качестве страховых агентов Нацфорум страховых агентов в Азербайджане пройдет в апреле 2015г Минфин Азербайджан аннулировал лицензии еще 15 физлиц, действующих в качестве страховых агентов Минфин Азербайджан аннулировал лицензии 20 физлиц, действующих в качестве страховых агентов Нацфорум страховых агентов в Азербайджане отложен на февраль 2015г Ежегодный Нацфорум страховых агентов в Азербайджане состоится 17 декабря

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]