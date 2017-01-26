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Майкл Пивовар стал временным председателем SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США назначила члена руководства комиссии Майкла Пивовара временным исполняющим обязанности председателя, говорится на сайте SEC.

М.Пивовар будет исполнять обязанности главы SEC до одобрения Конгрессом кандидатуры Джея Клейтона, партнера юридической фирмы Sullivan & Cromwell, которому этот пост предложил занять новый президент страны Дональд Трамп. Слушание по поводу его кандидатуры пока не назначено.

Мэри Джо Уайт, возглавлявшая комиссию с 2013 года, ушла в отставку 20 января.

В настоящее время в руководстве SEC, помимо М.Пивовара, присутствует всего один человек - Кара Стейн. Отмечается, что она принадлежит к партии демократов, тогда как М.Пивовар - республиканец. Еще два места в руководстве остаются вакантными.

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Тэги: SEC, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]