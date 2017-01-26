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Глава МИД ФРГ в прощальной речи призвал защищать парламентаризм и демократию в мире

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в заключительной речи перед депутатами Бундестага призвал защищать демократию.

"Парламентская демократия во всем мире испытывает давление и во многих регионах ставится под сомнение. Во многих, очень многих странах, свобода действий парламентской и гражданской оппозиции урезана", - заявил Ф.-В. Штайнмайер.

При этом в прощальной речи Ф.-В. Штайнмайер заявил, что будет скучать по трибуне парламента, с которой много раз выступал по проблемам Сирии, конфликта на Украине, ситуации в секторе Газа и отношениям с Турцией.

Ранее германская газета "Зюддойче цайтунг" сообщила, что на смену Ф.-В.Штайнмайеру на посту главы МИД придет нынешний вице-премьер Зигмар Габриель.

Сам Ф.-В.Штайнмайер будет выдвинут на пост президента страны от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), при этом его кандидатуру поддерживает союз Христианский демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), что должно обеспечить ему успех.

Правительство ФРГ должно провести заседание 12 февраля, на котором будет избран новый президент страны.

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Тэги: ШТАЙНМАЙЕР, РЕЧЬ, ПРОЩАНИЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]