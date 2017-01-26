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Администрация Трампа замораживает перевод палестинцам $221 млн - СМИ

Представители американской администрации проинформировали главу палестинского правительства Рами Хамдаллу о том, что им не стоит ждать многомиллионного транша, который администрация прежнего президента США Барака Обамы выделила незадолго до прекращения полномочий.

По данным израильской газеты "Таймс оф Исраэл", это указывает на то, что президент Дональд Трамп, вероятно, заморозил выделение палестинцам этих средств.

Накануне госдеп США сообщил о намерении проверить решение, принятое в последние часы нахождения у власти в стране администрации Б.Обамы о предоставлении палестинцам $220 млн в качестве помощи для восстановления пострадавшего от военных действий сектора Газа.

"На данный момент государственный департамент проверяет расходы, одобренные предыдущей администрацией в последнюю минуту, и, если потребуется, внесет коррективы, чтобы гарантировать, что оно соответствует приоритетам администрации Трампа-Пенса", - процитировала американская пресса слова и.о. пресс-секретаря госдепа США Марка Тонера.

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Тэги: США, ПАЛЕСТИНЦЫ, ТРАНШ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]