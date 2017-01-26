Мексиканский президент отменяет встречу с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о решении отменить встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была пройти 31 января, сообщает в четверг американская телеканал Си-Эн-Эн.
Это решение принято в связи с заявлениями Д.Трампа о том, что Мексика должна будет оплатить расходы на строительство стены, которую американский президент намерен построить на границе США и Мексики.
Ранее президент США Д.Трамп заявил, что если Мексика не собирается платить за строительство стены на границе, то лучше будет отменить предстоящий визит президента Мексики в США.
"Если Мексика не хочет платить за стену, которая крайне необходима, тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере в четверг.
Накануне президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Президент Мексики вслед за этим выразил сожаление таким решением Д.Трампа и заявил, что его страна не будет ничего платить за стену.
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