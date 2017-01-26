Власти Турции выражают недовольство в связи с отказом Греции экстрадировать военнослужащих

Турецкие власти протестуют против решения Верховного суда Греции отказать в экстрадиции восьми турецких военных, подозреваемых в причастности к неудавшейся попытке путча в Турции в июле прошлого года, сообщает в четверг турецкое издание "Хюрриет".

"Мы протестуем против этого вердикта, который препятствует тому, чтобы эти люди предстали перед независимым судом Турции", - говорится в письменном заявлении, распространенном от имени главы министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Он также обвинил Грецию в нежелании противостоять террористическим организациям и заявил, что отказ в экстрадиции - это "нарушение международных юридических норм и принципов".

Турецкая газета "Сабах" ранее сообщила, что стамбульский суд издал заочный ордер на арест восьми военных, которые скрылись в Греции. Верховный суд Греции отклонил запрос Турции об их экстрадиции, обосновав это решение тем, что военнослужащие не получат возможности справедливого судебного разбирательства в своей стране.

Сами турецкие военные отрицают свою причастность к путчу. Они также заявили, что в случае экстрадиции на родину, их жизням будет угрожать опасность.

СМИ отмечают, что решение греческого суда окончательно и не может быть обжаловано.