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Дальнее зарубежье 26.01.2017 21:47

Германия продлила еще на год присутствие своих военных в Ираке

Парламент ФРГ принял решение продлить на год обучающую миссию германского контингента в Ираке, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, 150 военнослужащих Бундесвера уже два года ведут подготовку бойцов отрядов курдских ополченцев "Пешмерга", ведущих боевые действия против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

За это решение проголосовали 444 депутата из 557, участвовавших в голосовании.

Парламентарии также одобрили увеличение численности германского контингента в Мали в рамках миссии ООН с 650 человек до 1000.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСТАГ, ИРАК, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]