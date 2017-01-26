Германия продлила еще на год присутствие своих военных в Ираке

Парламент ФРГ принял решение продлить на год обучающую миссию германского контингента в Ираке, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, 150 военнослужащих Бундесвера уже два года ведут подготовку бойцов отрядов курдских ополченцев "Пешмерга", ведущих боевые действия против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

За это решение проголосовали 444 депутата из 557, участвовавших в голосовании.

Парламентарии также одобрили увеличение численности германского контингента в Мали в рамках миссии ООН с 650 человек до 1000.