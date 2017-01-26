Производство апельсинового сока в мире вырастет на 22% в 2016-2017 сельхозгоду - Минсельхоз США

Производство апельсинового сока в мире вырастет на 22% в 2016-2017 сельхозгоду из-за резкого повышения урожая в Бразилии, говорится в прогнозе министерства сельского хозяйства США.

Производство сока из апельсинов в текущем году может составить 1,968 млн тонн против 1,617 млн тонн в прошлом году.

В частности, Бразилия, крупнейший в мире производитель этого сырья, может увеличить выпуск на 44%, до 1,222 млн тонн.

При этом мировой спрос на апельсиновый сок в 2016-2017 сельхозгоду, как ожидается, сократится на 1,7%, до 1,86 млн тонн, прогнозируют эксперты Минсельхоза США.

Цены на замороженный концентрат апельсинового сока с поставкой в марте на бирже в Нью-Йорке опустились на 2%, до $1,6335 за фунт.