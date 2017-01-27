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Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией: "возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать"

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет стремиться наладить хорошие отношения с Россией, поскольку это выгодно обеим странам.

"Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам президента, "если нам удастся поладить с Россией, будет здорово, будет хорошо и для России, и для нас".

При этом он добавил, что в этом случае США и Россия "вместе вышибут дух" из ИГИЛ, назвав эту запрещенную в РФ организацию "заболеванием".

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]