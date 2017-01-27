Президент США Дональд Трамп заявил, что будет стремиться наладить хорошие отношения с Россией, поскольку это выгодно обеим странам.

"Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам президента, "если нам удастся поладить с Россией, будет здорово, будет хорошо и для России, и для нас".

При этом он добавил, что в этом случае США и Россия "вместе вышибут дух" из ИГИЛ, назвав эту запрещенную в РФ организацию "заболеванием".