KPMG Azerbaijan Limited – аудитор финотчетности АИФ за 2016г

ООО "KPMG Azerbaijan Limited" проведет аудит финансовой отчетности ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) за 2016 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
"KPMG Azerbaijan Limited выбрана аудитором финотчетности АИФ за 2016 год. С ней 19 января заключен соответствующий договор", - отметили в фонде.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.
А.Азизов
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