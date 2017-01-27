Нефть стабильна в пятницу, Brent колеблется у $56 за баррель

Нефть практически не меняется в цене в ходе торгов в пятницу после активного роста в предыдущие две сессии, сомнения инвесторов в эффективности сокращения нефтедобычи ОПЕК и ряда не входящих в нее государств отошли на второй план.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу снизилась на $0,10 (0,18%) - до $56,10 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,01 (0,02%) - до $53,77 за баррель.
В четверг нефть подорожала на 2% на фоне ралли мирового рынка акций и ослабления курса доллара почти на 3% в январе. Котировка Brent поднялась до $56,20 за баррель, WTI - до $53,78 за баррель, хотя в течение сессии последняя превышала $54 за баррель.
По мнению экспертов министерства энергетики США, цены на нефть останутся ниже $60 за баррель до конца 2018 года, в том числе из-за быстрого накопления товарных запасов в последние месяцы - в среднем на 2 млн баррелей в сутки по всему миру в IV квартале.
Между тем директор департамента фьючерсов на энергоносители Mizuho Americas Роберт Йогер ожидает, что трейдеры продолжать наращивать длинные позиции по нефти, объём которых уже достиг максимума за 2,5 года.
"Рынок рвется к $55 за баррель WTI и полон решимости достичь этого уровня. Спекулянты заинтересованы в этом повышении, и их активность может быть одной из главных причин нынешнего ралли", - полагает эксперт.
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