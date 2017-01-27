Официальные курсы Центробанка: 1,9068 AZN/$1, 2,0353 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 января сохранил на уровне 1,9068 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 27 января ЦБА установил на уровне 2,0353 манат/1EUR.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 января Центробанк установил на уровне 0,0316 манат/1RUB.
Н.Аббасова
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